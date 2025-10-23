クルマのトラブルは、いつどこで起こるかわかりません。そんなときに自分や周囲の安全を守るために欠かせないのが「発炎筒」です。 しかし、トラブルに遭遇しなければ実際に使用する機会はほとんどなく、いざという時に「どうやって使うのかわからない」という人も少なくありません。 では、発炎筒は、どんな場面でどのように使うべきなのでしょうか。 発炎筒は周りにトラブルを知らせるもの よく「発煙筒」とも呼ばれ