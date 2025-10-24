今年5月、愛知県田原市の住宅で祖父母を殺害したとして逮捕された16歳の少年について、名古屋地検岡崎支部は23日、殺人の非行内容で家庭裁判所に送致しました。田原市の16歳の少年は今年5月、同居する70代の祖父母の首を刃物で繰り返し刺すなどし殺害した疑いで逮捕されていました。名古屋地検岡崎支部は4カ月間にわたって鑑定留置を行い、少年の精神鑑定を進めていましたが、23日、殺人の非行内容で名古屋家庭裁判所岡崎支