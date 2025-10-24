◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ロッテに１位で指名された健大高崎・石垣元気投手（１８）は、サブロー監督がくじを引き当てた瞬間、口もとを少し緩ませた。高崎市内の同校の会見場でオリックスとの抽選の行方を見届けた野球部員の大歓声を受け、「すごくホッとしています。（印象は）お菓子が有名なイメージがあるけど、チームとファンが一体となっていて温かいイメージ