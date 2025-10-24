全日本大学女子駅伝対校選手権は２６日、宮城・仙台市の弘進ゴムアスリートパーク仙台発着の６区間３８・０キロで行われる。スポーツ報知では注目校を３回にわたって連載。初回は帝京科学大。１８年に創部して昨年、全日本に初出場して２５校中、１２位と躍進した注目校だ。今季は５月の関東学生対校選手権５０００メートル３位のルーキー、今西紗世（１年）ら新戦力も台頭し、４日の関東大学女子駅伝を前回８位を上回る３位で突