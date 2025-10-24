巨人の大勢投手（２６）が２３日、岡本和真内野手（２９）への感謝の思いを胸に、穴を埋めるような活躍を目指すことを誓った。２２日に岡本がポスティングシステムを利用してメジャーへ挑戦することを発表。４番を任され続けてきた大黒柱が移籍となれば戦力ダウンは避けられない。野手と投手でポジションは異なるものの、大勢は「チームメートとして本当に頼もしい存在なので寂しい気持ちと、より一層頑張らないといけないと思い