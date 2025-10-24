女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ２０２５―２６」は、２５、２６日の第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグタイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として全５試合を神戸市立中央体育館で開催する。注目は首位のＳＷＨレディース西宮と、勝ち点４差で追う４位アルコ神戸による「兵庫ダービー」（２６日）。逆転優勝を見据える神戸・高橋京花は「地元ということで、どちらも負けられない試合になる