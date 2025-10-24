ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。前日に行われたドラフト会議で、ソフトバンクとＤｅＮＡからドラフト１位でサプライズ指名を受けた米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）についても言及し、大谷は「本当に本人の気持ち次第、気持ち次第じゃないかなとは思う