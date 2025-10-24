元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（３７）がオフショットを披露した。２４日までにインスタグラムで「ＹｏｕＴｕｂｅ【ノブロックＴＶ】に出演しています以前の配信も大好評だったようでたくさんの方々から見たよー！面白かったよー！とお声頂いております最新作も面白いので是非ご覧ください」とメディア出演を報告。さらに連続投稿で「ｍｇｍｇ」とおにぎりの絵文字を添え、私服の全身ショットをアップした。