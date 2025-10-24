23日、モスクワで記者団の質問に答えるロシアのプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は23日、トランプ米政権によるロシア石油大手2社への制裁について「明らかに非友好的な行為で修復され始めた米ロ関係への損害だ」と強調し、ロシアに対する圧力を加える試みだと断じ、反発した。第2次トランプ政権発足後、一貫して抑制的だった米国批判のトーンをやや強めた。モスクワで記者団の質問に答えた。