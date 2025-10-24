鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人昭和の中盤、炭鉱の隆盛は人々に仕事を与え、学校や娯楽施設までもが揃う大きな街をいくつも生み出した。1950〜1960年頃になると、海外の安い石炭と