◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)日本ハムの新庄剛志監督がドラフト1位指名を終え、コメントしました。日本ハムは2度抽選を外し、3度目で明治大学の右腕・大川慈英投手の交渉権を獲得。「大川君うれしいです。本当にキレのあるボールで抑えでも、中継ぎでも、なんか開幕からビュンビュン抑えてくれるようなイメージを持てるピッチャーです。すごくうれしいです」と笑顔でコメントしました。即戦力？との質問に「もちろん」と即