大谷への賛辞を惜しまずに語ったウッドワード氏(C)Getty Images解説者が「言葉を失った」と認めるほどの図抜けた活躍だった。去る10月17日、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、「1番・投手兼指名打者」で先発した大谷翔平（ドジャース）は、投げては7回途中無失点、10奪三振の快投。打っても3本塁打の離れ業をやってのけた。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェッ