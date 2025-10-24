◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人の６位・藤井健翔内野手（１８）が憧れの岡本超えを誓った。１８１センチ、９６キロの恵まれた体格から繰り出す打球速度は１６０キロを超え、高校通算３５発を放った大型スラッガー。「自分の名前が呼ばれなくて、焦りや不安もあった。ずっとテレビで見ていたところに自分の名前が載ったので、実感が湧きました。（巨人は）歴史のあ