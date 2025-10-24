Ｊ１で１４位の清水は２３日、ホーム・東京Ｖ戦（２５日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。ＤＦ蓮川壮大は今節、Ｊ通算１００試合出場を迎える。節目の一戦を完封で飾り、目標の１０位以内をたぐり寄せる。これまでＦＣ東京（Ｕ―２３含む）、岩手、甲府、清水でプレー。Ｊ３で５試合、Ｊ２で６０試合、Ｊ１で３４試合に出場してきた。「Ｊ１で出続けて、レベルアップしたい思いが強くなった。圧倒的な選手になっていき