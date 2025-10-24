歌手・倖田來未（４２）の衣装にフォロワーが仰天した。デビュー２５周年イヤーアニバーサリーツアー「ＫＯＤＡＫＵＭＩ２５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＴＯＵＲ２０２５〜Ｄｅ‐ＣＯＤＥ〜」を１８日に京王アリーナＴＯＫＹＯメインアリーナでスタートさせた倖田。２３日にインスタグラムを更新し「東京公演！！２５周年ツアーだけあって、めちゃんこ楽しかったです」と感謝。「大阪では、収録も入るのでみなさ