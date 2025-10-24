ブルージェイズの通算２２１勝右腕、Ｍ・シャーザー投手（４１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に本拠地で迎えるドジャースとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。大谷翔平投手（３１）を褒めちぎった。「彼が攻守の両サイドでやっていることは信じられないほどすごいことだ。その姿を見ることができて光栄だし、自分はリトルリーガーたちが彼を見て夢を抱き、同じようにプレーしたいと思って