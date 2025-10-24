名古屋市守山区で無免許でトラックを運転し女性にケガをさせたとして逮捕されていた男が、免許証のコピーを偽造し勤務先に提出したとして再逮捕されました。守山区の作業員・坂本彰彦容疑者(68)は今年5月、偽造した運転免許証のコピーを勤務先の建設会社に提出した疑いで再逮捕されました。警察によりますと、坂本容疑者は他人の免許証などをコピーして一部を切り取り、自身の免許証のコピーに貼り