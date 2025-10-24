※経済指標 ＊米中古住宅販売件数（年率）（9月）23:00 結果406万件 予想406万件前回400万件 ※発言・ニュース ＊トランプ大統領、習主席と３０日に会談高市首相とは２８日 トランプ大統領と中国の習主席が、ＡＰＥＣ首脳会議に合わせて３０日に会談を行う。ホワイトハウスのレビット報道官が明らかにした。トランプ大統領は２５日にアジア歴訪に向けて出発する予定で、マレーシアと日本にも立