NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4145.60（+80.20+1.97%） 金１２月限は反発。時間外取引では、米国のロシア制裁が支援要因になったが、手じまい売りに上値を抑えられた。その後は、押し目を買われたが、欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル安を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS