NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.79（+3.29+5.62%） トランプ米大統領が次回の米ロ首脳会談の中止を発表し、ウクライナ和平期待が後退したことが買い手がかり。トランプ米大統領は先週末、２週間位内に米ロ首脳会談が開催する意向を示していたものの、和平ムードは一変した。米国は対ロシア制裁を強化し、ロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルに制裁を科すことも発表した。中国やインドなどロシア産