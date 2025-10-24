米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 3.493（+0.048） 米10年債4.003（+0.054） 米30年債4.581（+0.050） 期待インフレ率2.304（+0.015） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りが上昇。トランプ政権がロシアの２大石油会社であるロスネフチとルクオイルに追加制裁を課したことを受け、原油相場が急騰。これを受けて、インフレへの懸念から米国債利回りも