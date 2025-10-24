本日10月24日（金）放送の『ミュージックステーション』には、9組のアーティストが出演。Snow Manは、岩本照が主演を務める『恋する警護24時 season2』の主題歌『悪戯な天使』をテレビ初披露するほか、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲『カリスマックス』も披露する。【写真】Snow Man、石川晟也、あいみょん…本日出演