坂本九さんの世界的大ヒット曲「上を向いて歩こう」のディレクターを務めた草野浩二（くさの・こうじ）さんが17日午後1時30分ごろ、心不全のため都内で死去した。87歳。東京都出身。葬儀は密葬で行った。1960年、東京芝浦電気レコード事業部（現ユニバーサルミュージック）に入社しディレクターとして活躍。入社2年目の10月に発売された「上を向いて歩こう」を国内ランキング1位に導いた。米国での発売予定はなかったが、ワ