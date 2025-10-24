点灯したイルミネーションを眺めながらほほ笑む親子連れ＝２３日、よみうりランドダイヤやルビーなど宝石色のイルミネーション約６５０万球が輝く「ジュエルミネーション」が２３日夜、よみうりランド（川崎市多摩区など）で始まった。２０２６年４月５日まで。１６回目を数える今回は、人や自然、地球への愛を表現することをテーマに掲げた。２７２本の噴水とレーザーや炎による演出が同時に楽しめたり、全長１４０メートルの