◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人からドラフト４位で指名を受けた皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）がルーキーイヤーからの定位置奪取を誓った。憧れの選手として掲げるのは中大ＯＢで巨人で活躍した巨人・阿部監督と亀井打撃コーチ。中大野手の巨人からの指名は０４年４巡目の、その亀井コーチ以来。皆川は「阿部監督と、同じ外野手である亀井さんが目標。