ついにベールを脱ぐ。２６日の京都５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューするエムズビギン（牡、栗東・友道厩舎）は昨年のセレクトセールで国内２位の５億９０００万円で落札されたキタサンブラック産駒。バランスのいい黒鹿毛の馬体からは高い素質が伝わる。母デルフィニア２は欧州Ｇ１で２着が２回あり、兄に今年のシンザン記念を勝ったリラエンブレム。２１日のミックスセールでは全弟に４億６０００万円がつくなど母系は注