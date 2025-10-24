◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人の阿部慎之助監督（４６）は「１００点満点でした」と手応えを示した。昨年は石塚、浦田、荒巻と上位３人が内野手で今年は対照的に竹丸、田和、山城と上位３人が投手。早大ではリリーフの田和が先発する可能性も示唆し、「最後、先発が苦しかったし、先発強化と。先発の数字があまり良くなかったので」と課題の先発不足解消へ、即戦力