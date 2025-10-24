ミラージュナイトは3枠6番に入った。鞍上の藤岡は「偶数の内枠なので言うことはない。ポテンシャルを感じる馬で、順調に成長しています」と声を弾ませた。やや重の前走札幌日刊スポーツ杯は早め進出で後続を寄せ付けず2馬身差V。レース当日の雨予報も歓迎だ。京都芝3000メートルの長丁場については「適性に関してはやってみないと分からない」としながらも、「ストライドが大きくて、息も奇麗で長い距離を走る素質はありそう。