西武1位の小島、日本ハム1位の大川に続き、ロッテの2位毛利は明大から3人目の指名となった。1年時から出場して、ここまで東京六大学通算13勝2敗。エースとして今秋は3勝、防御率1・38で優勝へ導いた。「凄く高い評価に感謝したい。まだ（指名は後）と思っていたのでうれしい」と喜び、サブロー新監督について「応援歌が格好良いと思っていました。1年目から即戦力で戦えるように。胴上げしたい」と力を込めた。