午後2時7分。配られた出馬表に「レイヤードレッド」の文字を見つけた嶋田は思わずはにかんだ。「2時ピッタリに決まると勘違いしてて…。（出走馬が分かる）パソコンを何度もクリックしちゃった（笑い）。とりあえず入って良かったです」。21年皐月賞（アサマノイタズラ16着）、23年皐月賞（グラニット12着）に続く3度目のG1挑戦に胸は高鳴る。パートナーは“ゆかりの血統”。調教で何度も手綱を握った父フィエールマンと、レー