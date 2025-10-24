コーチェラバレーは抽選を突破し、最内1番をゲット。安田師は「決まった枠で頑張ります。日曜日までにしっかり精神面を整えます」と安堵（あんど）の様子。前走の生田特別は6頭立ての後方2番手から差し切り、1馬身半差の完勝。レースついては「ちょっとずつ効率良くなっている。並びを見て騎手とこれから作戦を立てます」と展望した。