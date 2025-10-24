1位指名の最後の最後、12番目に名前を呼ばれたのは明大の守護神だった。先に西武の1位指名を受けた小島らと並んでドラフト中継を見ていたところ、日本ハムの外れの外れ1位に「大川」の名前が上がった。「クローザーなので2位以降だろうと思っていて…。最後の1位で驚きと安心とうれしさ、いろんな感情が一度に押し寄せてきた印象です」。明大では不振から一度は野球をやめようと思ったこともあったが、メンタル面から立て直し