2頭出し友道厩舎のショウヘイは4枠7番に決まった。大江助手は「二の脚が速く、競馬のセンスがいいので枠はどこでも、と思っていた。周りの出方を見ながら進められる、いい枠だと思います」と納得の表情。追い切り翌日の木曜朝は厩舎周りの運動で汗を流した。「いい雰囲気を保っている。重賞でも常に上位争いをしているので能力は間違いないし、自分の競馬ができれば」とイメージした。