春のクラシック不出走ながら、青葉賞Vを高く評価されて人気を集めそうなエネルジコは5枠9番に決まった。美浦トレセンの投票所前で取材に対応した高柳瑞師は「（厩舎のG1出走時は）いつもピンクとか白とか極端だったので」と歓迎の様子。栗東滞在中の愛馬の状態については「変わりないです」と同師。ルメール騎乗でクラシック組を撃破なるか。