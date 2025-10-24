10月25日から滋賀県で開催される「第24回全国障害者スポーツ大会」の開会式に秋篠宮ご夫妻が出席される。お代替わり前には天皇皇后両陛下が、令和となって以降は秋篠宮ご夫妻が出席されてきた「全国障害者スポーツ大会」の開会式。今回は22年前の第3回大会で、静岡県を訪問された天皇皇后両陛下（当時の皇太子ご夫妻）のご様子を取材した平成15（2003）年12月21日放送「皇室ご一家」（第1254回 皇太子ご夫妻 全国障害者スポーツ大