JRAは23日、菊花賞出走馬の調教後馬体重を発表した。栗東で調整している関東馬エネルジコは8キロ減だが輸送が短いのはいい。神戸新聞杯を制したエリキングは2キロ増。引き続き好調をキープしている。最も増減が大きいのは約4カ月ぶりのエキサイトバイオで18キロ増。全く太め感はなく成長分とみていい。