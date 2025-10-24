（2）アマキヒ（国枝師）できるだけ内の方がいいと思うので、良かったんじゃないですか。追い切った後も馬は至って順調。（3）ライトトラック（大江助手）流れに乗るのに手間取るので距離ロスなく運べる、いい枠。あとは自分のタイミングで動けるかどうか。（4）ヤマニンブークリエ（松永幹師）最高ですね。真ん中より内が欲しかった。（発馬後）すぐにコーナーだし、これ以上ない枠。この運を味方にしたい。（5）ジョバン