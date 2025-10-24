東京六大学通算21勝のエース、楽天2位の早大・伊藤樹を楽天が2位指名。伊藤は小中高時代を過ごした仙台に戻る。1位指名を目指していただけに「悔しい思いもありますが、中学校（仙台秀光中）の校舎が球場の近く。小学生で楽天ジュニアに入ったのが僕の野球の原点。縁も感じます」と思いを巡らせた。今春は明大相手にノーヒットノーランを達成し、大学通算でわずか5敗。「試合をつくる能力はあるのでローテーションに入って1年