芝3000メートルの長丁場。まだ体が完成されていない3歳馬にとっては過酷な2度の坂越えに加え、コーナーが6回だから基本的に経済コースを通れる内枠が有利だ。改修後の近2年こそ2桁馬番の好走が目立つが、阪神開催を含む過去10年の馬番別は3番枠が最多3勝を挙げている。