巨人は前日の1位指名公表が功を奏し、社会人No・1左腕・竹丸和幸の単独指名に成功した。埼玉県狭山市の鷺宮製作所野球部寮で、その時を待っていた23歳は「ドラフト1位という高い評価をしていただいてとてもうれしい」と話した。開幕ローテーション入りを期待される左腕。既にプロ向きの片りんを見せた。会見では終始、淡々と受け答え。憧れの選手や目標にしてきた選手も「いないですね…」と苦笑いした。指名の瞬間の心境も「