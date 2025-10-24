【競馬人生劇場・平松さとし】ライアン・ムーア騎手に「どの枠が良いか？」と尋ねると「直線競馬でない限りは……」と前置きした上で「どの国の、どの競馬場のどの距離でも内枠が良いです」と答える。世界中でインを突いて数々の大仕事を成し遂げてきた名手の言葉だけに、説得力がある。さて、2年前の菊花賞では、その“枠順”を巡って興味深いドラマがあった。この年、3冠最終戦となる菊花賞は17頭立てで行われた。1番人気は