西武から1位指名を受けた約2時間後。明大の強打の捕手、小島大河にビッグなサプライズが待っていた。支配下指名を終えた西口監督がドラフト会場から神田駿河台の明大キャンパスへ駆けつけ、即行の指名あいさつ。約10分間の会談後、そろって取材に臨んだ指揮官が満面の笑みで言った。「入団した際は“1軍キャンプに連れて行く”という話はしました」。何と指名当日に、まだ入団交渉もしていない中で1軍キャンプ確定。過去に例の