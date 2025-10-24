阪神の先発投手陣が２３日、甲子園球場で投手指名練習に参加し、日本シリーズへ向けての“かく乱作戦”を遂行した。ブルペンは通常なら登板２日前の投手が入るが、全員がブルペンへ行き、誰が投げたか明らかにさせず。安藤優也投手チーフコーチ（４７）や第１戦での先発が有力な村上頌樹投手（２７）も報道陣からの質問をうまくはぐらかした。午前１０時から始まった投手指名練習に異変が起きた。約３０分が過ぎた頃、秋晴れの