「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神から育成２位指名を受けた山崎照英外野手（２２）＝関西独立リーグ・兵庫＝が、自慢の快足を生かして盗塁王を目標に設定した。５０メートル５秒８の韋駄天（いだてん）で今季は５１盗塁を決めて、２年連続でリーグ最多盗塁。「やっぱりここでも盗塁王を取ったので、ＮＰＢの舞台でも取れるような選手になりたい」。猛虎が誇る近本