この漫画は、忍者ママ(@mother_ninja_)さんの実話を描いた作品。6歳になるまで難聴に気づかなかった長男のお話です。耳鼻科の先生から大学病院を受診するよう勧められ、詳しい検査をすることに。聞こえていないことはすでにわかっていましたが、改めて突きつけられた現実。忍者ママさんと長男は病気とどう向き合っているのでしょうか。『長男の難聴に気づけなかった話』の見どころをダイジェストでごらんください。 ©mo