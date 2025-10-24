主人公・さやか（30）は、流されやすいと自分でも感じていました。ある日、友人の聡子から「自然派」と言われる育児の価値観に基づく批判をされて…。『自然派押し付けママ友』をごらんください。 主婦さやか(30)は、高校時代の友人・聡子とSNSで再会し、子どもの年が近いことから徐々に親密に。しかし、聡子の投稿はいわゆる「自然派」など、少々強めの思想に傾倒していることがわかります。しばらくすると、市販品のお菓子や予