◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）真っ黒に日焼けした顔から白い歯がこぼれる。東京・武蔵野市の亜大キャンパス大教室。ドラフト会議を見守っていた野球部の仲間や一般学生に祝福された亜大・山城京平投手（２２）は巨人の３位指名を受け「いい順位で指名をいただいて非常にうれしい気持ちです」と声を弾ませた。１７４センチ、７０キロと細身の左腕ながら興南で２学年上