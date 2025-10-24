メイショウタバル（牡4＝石橋）はCWコース単走でビッシリ追われ、6F78秒3〜1F11秒4を刻んだ。石橋師は「予定より少し速かったけど、引っかかっている感じはなかった。もう来週はそこまでやる必要もない」と順調さを伝える。前走の宝塚記念は逃げ切りでG1初制覇。「タフな馬場だったし、今までで一番走ったから、さすがに疲れていた。5カ月近く休ませたので体は10キロぐらい増えているが重たさはない」と胸を張った。4歳秋、