ヤクルトは3位で創価大・山崎を指名した。予想外の上位指名に頭を抱えた山崎。「まさかこんなに早く呼ばれると思っていなかった」。帝京五（愛媛）時代は捕手だったが、大学入学後、投手に転向。身長1メートル93の長身を生かし、最速は149キロを誇る本格派右腕。憧れの選手はパドレスのダルビッシュで「身長が同じくらいなので。いずれ世界を代表する投手になりたい」と目標を掲げた。４位のトヨタ自動車・増居は、開幕ロ