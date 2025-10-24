関西テレビが23日、都内で会見を行い、フジテレビ系列で火曜午後11時に放送されている関西テレビ制作のドラマ枠「火ドラ☆イレブン」が終了し来年1月からアニメ枠を新設することを正式に発表した。その第1弾として同6日から人気漫画原作の「真夜中ハートチューン」がスタート。「攻殻機動隊」シリーズの新作、「超巡！超条先輩」、「マリッジトキシン」と話題作が続いていく。大のアニメ好きで「超巡…」の応援隊長を務める